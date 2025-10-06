Norm Holding bünyesinde faaliyet gösteren STD, müşteri ilişkileri yönetiminde yenilikçi bir adım atarak STD Connect isimli yeni CRM (Customer Relations Management / Müşteri İlişkileri Yönetimi) platformunu devreye aldı. STD, yeni projesiyle birlikte müşteri deneyimi stratejisinde yalnızca süreçleri dijitalleştirmekle kalmayıp, saha ile merkez arasındaki iletişimi de daha görünür ve ölçülebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Müşteri Deneyiminde Dijital Dönüşüm Başladı

Kuika altyapısı ve Norm Digital iş birliğiyle geliştirilen proje, bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) uygulaması olmanın ötesine geçerek şirketin müşteri deneyiminde dijital dönüşüm stratejisinin en önemli adımı olarak görülüyor. Modern ve esnek bir altyapı üzerine inşa edilen ve kısa sürede hayata geçirilen STD Connect, SAP entegrasyonlarıyla kesintisiz veri akışı sağlıyor.

Müşteri Odaklı Yeni Bir Dönem

STD Connect; satış, pazarlama ve müşteri destek süreçlerini tek merkezden, entegre bir şekilde yöneterek verimliliği artırmaya destek oluyor. Bu sayede saha ekiplerinin geri bildirimleri daha görünür ve ölçülebilir hale gelirken, müşteri ihtiyaçları daha hızlı ve kişiselleştirilmiş çözümlerle karşılanabiliyor.

Standart Cıvata Pazarlama Direktörü Özkan Karaoğlu, proje ile ilgili şunları söyledi: 'STD Connect, müşteri ilişkilerini yöneten bir sistem olmanın ötesinde; sahadaki sesin merkeze ulaşmasını sağlayan, ekipler arası koordinasyonu güçlendiren ve müşteri deneyimini stratejik avantaja dönüştüren bir platform. Amacımız, müşteri memnuniyetini sürdürülebilir bir bağlılığa dönüştürmek ve bu dönüşümle birlikte hizmet seviyemizi sürekli olarak geliştirmek.'

Teknolojiyle Güçlenen Altyapı

SAP ile uyumlu güçlü teknolojik altyapısı sayesinde STD Connect, şirket genelinde gerçek zamanlı veri takibi ve merkezi veri yönetimi imkânı sunuyor. Bu yapı, karar alma süreçlerini hızlandırırken aynı zamanda bilgi güvenliğini ve raporlama verimliliğini önemli ölçüde artırıyor. Platform, gelecekte devreye alınacak mobil erişim, yapay zekâ destekli müşteri ihtiyaç analizi ve finansal süreç entegrasyonu gibi özelliklerle daha da geliştirilecek. Böylece STD, hem müşteri memnuniyetini hem de kurum içi verimliliği birlikte güçlendiren sürdürülebilir bir değer zinciri oluşturmayı hedefliyor.

Norm Holding Hakkında: Norm Holding, 3.800 çalışanı, 10 farklı sektörde 23 şirketi, 22 üretim tesisi, 3 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi ile Türkiye'nin yanı sıra; ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Polonya, Romanya ve Çin'de faaliyet gösteriyor. Bağlantı elemanları sektöründe 50 yılı geride bırakan Norm Holding; ticaret, sıcak dövme, kimya, kalıp ve talaşlı imalat, sac şekillendirme, eklemeli imalat, teknoloji, makine ve otomasyon, tarım ve gıda alanlarındaki faaliyetleriyle her geçen gün büyümeye devam ediyor. Yıllık kombine yatırım tutarı 67 milyon euro seviyesinde olan Norm Holding, 2 şirketiyle 'TİM 1000, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı' listesinde yer alıyor.

https://normholding.com/

STD Hakkında: 1982 yılında Norm Holding bünyesinde faaliyete başlayan STD; inşaat, tarım, otomotiv, beyaz eşya, enerji, mobilya, pvc, solar, telekomünikasyon, maden, denizcilik, makine ve çeşitli sektörlerde çözümün bir parçası olmaya devam ediyor. STD; yurt içinde İzmir, Manisa, Kocaeli ve Ankara'da bulunan toplam 45.000 adet palet kapasitesine sahip lojistik merkezleri ile 67 şehre ve 50'den fazla ülkeye ürünlerini ulaştırıyor.

https://standartcivata.com.tr/

Norm Digital Hakkında: Norm Digital, 2022 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı DEPARK'ta faaliyetlerine başlamıştır. Kısa sürede dijital dönüşüm alanında önemli adımlar atarak, bilişim teknolojileri hizmetleri ve danışmanlığıyla işletmelere dijital yolculuklarında rehberlik etmektedir. 150'yi aşkın deneyimli ekibiyle ve 100'ün üzerinde müşterisiyle Norm Digital, kurumlara değer katan dijital çözümler sunmaya devam etmektedir.

Yapay zekâ ve Agentic AI yazılımları, akıllı otomasyon teknolojileri (Robotic Süreç Otomasyonu - RPA, Kuika Low Code Platform), sistem ve network hizmetleri ile SAP danışmanlığı alanlarında kurumların verimliliğini artıran Norm Digital, Türkiye RPA pazarında liderliğe ulaşmış ve Tungsten Automation'un en fazla müşteriye sahip iş ortağı olmuştur. 2024 yılında Deloitte Teknoloji Fast 50™ Türkiye programında 9'uncu sırada yer alarak en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden biri olduğunu kanıtlayan Norm Digital, aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin sıralandığı Deloitte EMEA Teknoloji Fast 500 listesinde de yer almıştır. Yapay zekâ, veri ve inovasyon odağındaki çalışmalarıyla sektördeki öncü rolünü güçlendirmeye devam etmektedir.

https://normdigital.com/