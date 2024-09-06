Bazı burçlar daha duygusal ve hassas özellikler taşırken, bazıları duygularını daha az dışa vuran bir yapıya sahip olabilir. İşte genellikle en duygusal ve en duygusuz olarak bilinen burçlar:
En Duygusal Burçlar
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Yengeç (22 Haziran - 22 Temmuz)
Yengeç burcu, Zodyak’ın en duygusal burçlarından biridir. Sevgi dolu, şefkatli ve empati kurabilen yapılarıyla tanınırlar. Duygusal dünyaları derindir ve başkalarının duygularına karşı son derece hassastırlar.
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Balık (19 Şubat - 20 Mart)
Balık burcu, hayalperest ve duygularıyla hareket eden bir burçtur. Duygusal yoğunlukları yüksek olup, sanatsal ve romantik yönleri ön plandadır. Başkalarının hislerini kolayca anlama yetenekleri vardır.
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Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)
Akrepler yoğun duygulara sahiptir. Her ne kadar dışarıdan sert görünseler de, iç dünyalarında büyük bir duygusal derinlik bulunur. Aşırı tutkulu ve sahiplenici olabilirler.
En Duygusuz (Duygularını Gizleyen) Burçlar
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Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)
Oğlak burcu, duygularını bastırmayı ve mantıkla hareket etmeyi tercih eder. Soğukkanlı, kararlı ve disiplinlidir. Duygularını dışa vurmak yerine, kontrol altında tutmayı tercih ederler.
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Kova (20 Ocak - 18 Şubat)
Kova burcu, özgürlüğüne düşkün ve rasyonel bir burçtur. Duygularını ifade etmektense, mantık ve akıl çerçevesinde karar verir. Duygusal durumlar onları sıkabilir ve mesafeli bir duruş sergileyebilirler.
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İkizler (21 Mayıs - 21 Haziran)
İkizler burcu, değişken ve entelektüel bir burçtur. Duygusal konulara fazla kapılmadan, daha yüzeysel yaklaşabilirler. Hislerini hemen belli etmeyebilirler ve duygularını hızla değiştirebilirler.