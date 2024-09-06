Bazı burçlar daha duygusal ve hassas özellikler taşırken, bazıları duygularını daha az dışa vuran bir yapıya sahip olabilir. İşte genellikle en duygusal ve en duygusuz olarak bilinen burçlar:

En Duygusal Burçlar

Yengeç (22 Haziran - 22 Temmuz)

Yengeç burcu, Zodyak’ın en duygusal burçlarından biridir. Sevgi dolu, şefkatli ve empati kurabilen yapılarıyla tanınırlar. Duygusal dünyaları derindir ve başkalarının duygularına karşı son derece hassastırlar. Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Balık burcu, hayalperest ve duygularıyla hareket eden bir burçtur. Duygusal yoğunlukları yüksek olup, sanatsal ve romantik yönleri ön plandadır. Başkalarının hislerini kolayca anlama yetenekleri vardır. Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Akrepler yoğun duygulara sahiptir. Her ne kadar dışarıdan sert görünseler de, iç dünyalarında büyük bir duygusal derinlik bulunur. Aşırı tutkulu ve sahiplenici olabilirler.

En Duygusuz (Duygularını Gizleyen) Burçlar

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Oğlak burcu, duygularını bastırmayı ve mantıkla hareket etmeyi tercih eder. Soğukkanlı, kararlı ve disiplinlidir. Duygularını dışa vurmak yerine, kontrol altında tutmayı tercih ederler. Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Kova burcu, özgürlüğüne düşkün ve rasyonel bir burçtur. Duygularını ifade etmektense, mantık ve akıl çerçevesinde karar verir. Duygusal durumlar onları sıkabilir ve mesafeli bir duruş sergileyebilirler. Pandeminin bıraktığı izler: İş ve sosyal hayatta kalıcı dönüşümler İkizler (21 Mayıs - 21 Haziran)

İkizler burcu, değişken ve entelektüel bir burçtur. Duygusal konulara fazla kapılmadan, daha yüzeysel yaklaşabilirler. Hislerini hemen belli etmeyebilirler ve duygularını hızla değiştirebilirler.