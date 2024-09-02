Günümüz trendleri
2024'te erkek parfüm trendleri, sofistike ve özgün kokulara odaklanıyor. Bu yılın en popüler parfümleri, şık ve kalıcı etkileriyle dikkat çekiyor. Listeye birlikte göz atalım;
1. Maison Francis Kurkdjian - Grand Soir
2. Parfums de Marly - Layton
3. Mancera - Cedrat Boise
4. Nishane- Ani
5. Xerjoff - Naxos
6. Parfums de Marly - Althair
7. Nishane - Hacivat
8. Creed - Viking
9. Initio - Oud For Greatness
10. Nasomatto - Black Afgano
11- Essential Parfums - Bois Imperial
12- Amouage - Reflection Man
13- Bond No. 9 -New York Nights
14- Le Labo - Santal 33
Editör: Sezin Türkyılmaz