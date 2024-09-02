 

Günümüz trendleri

2024'te erkek parfüm trendleri, sofistike ve özgün kokulara odaklanıyor. Bu yılın en popüler parfümleri, şık ve kalıcı etkileriyle dikkat çekiyor. Listeye birlikte göz atalım;

1. Maison Francis Kurkdjian - Grand Soir

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2. Parfums de Marly - Layton

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3. Mancera - Cedrat Boise

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4. Nishane- Ani

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5. Xerjoff - Naxos

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6. Parfums de Marly - Althair

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7. Nishane - Hacivat

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8. Creed - Viking

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9. Initio - Oud For Greatness

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10. Nasomatto - Black Afgano

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11- Essential Parfums - Bois Imperial

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12- Amouage - Reflection Man

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13- Bond No. 9 -New York Nights

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14- Le Labo - Santal 33

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Editör: Sezin Türkyılmaz