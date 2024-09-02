Ali Galip Eski Çikolata Fabrikası, İzmir’in Konak ilçesinde, Güzelyurt Mahallesi’nin kalbinde, Havra Sokağı ile 926. Sokak’ın kesişiminde yer alıyor. Bu tarihi yapı, şehrin merkezinde tarihi ve kültürel bir keşif yapmanız için mükemmel bir adres.

Tarihçe: Bir çikolata hikayesi

1950'li yıllarda Şekerci Ali Galip Efendi tarafından işletilen bu çikolata fabrikası, İzmir’in tatlı geçmişinin önemli bir parçası. Yüzyılı aşkın bir süredir varlığını sürdüren bu mekan, şekerleme ve çikolata üretimiyle tanınıyordu. Ali Galip Efendi’nin işlediği tatlar, İzmir’in lezzet hafızasında özel bir yer edindi.

Restorasyon ve gelecek

Günümüzde Ali Galip Eski Çikolata Fabrikası, TARKEM tarafından yürütülen kapsamlı bir restorasyon sürecinde. Bu restorasyon, fabrikanın tarihi dokusunu korurken modern bir işlevsellik kazandırmayı amaçlıyor. Restorasyon tamamlandığında, bu tarihi yapı çok amaçlı bir merkez olarak işlev görecek. Gastronomi tutkunları için bir çikolata müzesi, mutfak sanatları ile ilgili etkinlikler ve tasarım ile sanatın birleştiği sergiler burada düzenlenecek.

Ziyaretçi deneyimi

Ali Galip Eski Çikolata Fabrikası’nın restorasyonunun tamamlanmasıyla, burası tatlı severler için adeta bir cennete dönüşecek. Çikolata müzesi, hem çocuklar hem de yetişkinler için eğitici ve keyifli bir deneyim sunacak. Çikolatanın üretim aşamalarını görebileceğiniz interaktif sergiler, tatma etkinlikleri ve atölye çalışmaları bu merkezde gerçekleştirilecek.

Ali Galip Eski Çikolata Fabrikası, tarih ve gastronomiyi bir araya getiren eşsiz bir mekân olarak İzmir’in kültürel zenginliğine katkıda bulunuyor. Hem tarih meraklıları hem de çikolata severler için ilgi çekici bir ziyaret noktası olan bu yer, İzmir’deki gezinizde mutlaka görmeniz gereken bir durak.

Restorasyon sürecinin tamamlanmasını sabırsızlıkla beklerken, tarihi dokusunu koruyarak modern bir merkez haline gelecek bu tarihi fabrikayı gezinizin bir parçası yapmak için planlarınızı şimdiden yapabilirsiniz.

Ali Galip Eski Çikolata Fabrikası nerede, nasıl ulaşılır?

Adres: Ali Galip Eski Çikolata Fabrikası Konak, Güzelyurt Mahallesi, Havra Sokağı ile 926. Sokak’ın kesişimi, İzmir, Türkiye

Nasıl ulaşılır?

Toplu taşıma ile ulaşım: İzmir Hamdi Dalan Sabun Fabrikası nerede, nasıl gidilir? İzmir şehir merkezinden Konak yönüne giden otobüsler veya metro hatlarıyla ulaşabilirsiniz. Metro ile Konak’a geldikten sonra, otobüs veya yürüyüşle Güzelyurt Mahallesi’ne geçebilirsiniz.

Konak’tan 926. Sokak’a en yakın otobüs durakları veya minibüs hatlarını kullanabilirsiniz. Özel araç ile ulaşım: İzmir şehir merkezinden Konak yönüne ilerleyin. Güzelyurt Mahallesi’ne geldiğinizde, Havra Sokağı ile 926. Sokak’ın kesişiminde Ali Galip Eski Çikolata Fabrikası’nı bulabilirsiniz.

Yakın çevredeki otopark alanlarını kullanarak aracınızı park edebilirsiniz. Yürüyerek ulaşım: Eğer şehir merkezindeyseniz, Konak Meydanı’ndan yürüyerek Güzelyurt Mahallesi’ne geçebilirsiniz. Havra Sokağı ve 926. Sokak’a yönelerek tarihi fabrikanın bulunduğu noktayı kolayca bulabilirsiniz.

Notlar:

Restorasyon süreci devam ettiği için ziyaret etmeyi planladığınız dönemde önceden bilgi almak faydalı olabilir.

Yakın çevrede kafe ve restoranlar bulunabilir; böylece ziyaretinizden önce veya sonra dinlenebilir ve yemek yiyebilirsiniz.