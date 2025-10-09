Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. 28 yaşındaki golcünün, Nice ve Samsunspor maçlarındaki performansının ardından gelen sert taraftar tepkileri sonrası ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

Kulüp yönetiminin de ara transfer döneminde gelen teklifler karşısında satışı değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.

Taraftar tepkisi bardağı taşırdı

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre En-Nesyri, Nice ve Samsunspor maçlarındaki performansı sonrası taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kaldı. Özellikle Nice maçı sonrasında takım arkadaşlarının galibiyet sevincine katılmayarak doğrudan soyunma odasına gitmesi dikkat çekmişti.

Menajeri teklifler üzerinde çalışıyor

Tepkilerden etkilenen Faslı golcünün, menajeri aracılığıyla gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı belirtildi. Suudi Arabistan ve Avrupa’dan birden fazla kulübün En-Nesyri’yle ilgilendiği ifade edildi.

Fenerbahçe yönetiminden açık kapı

Fenerbahçe yönetimi de ara transfer döneminde cazip bir bonservis teklifi gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakıyor. Geçen sezon gelen teklifler ise teknik direktör José Mourinho’nun onayıyla reddedilmişti.

En-Nesyri’nin sezon karnesi

Fenerbahçe’yle 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunan Youssef En-Nesyri, bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta forma giydi ve 5 gol – 1 asist üretti.