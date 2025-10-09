Fenerbahçe’de Sebastian Szymanski’nin takımdan ayrılacağı yönündeki haberler gündemdeki yerini koruyor. Sezona beklentilerin altında başlayan Polonyalı yıldız için kulübün belirlediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, Szymanski için 10 milyon euronun üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır.

Fenerbahçe 10 milyon € üzeri teklif bekliyor

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre Fenerbahçe, 26 yaşındaki Szymanski için 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis talep ediyor. Yönetimin, bu düzeyde bir teklifin gelmesi halinde oyuncunun transferine onay vereceği ifade edildi.

Lyon yeniden devrede

Yaz transfer döneminde Fransız ekibi Lyon’un transfer listesine giren Szymanski için kulübün devre arasında yeniden girişimde bulunacağı aktarıldı. Lyon’un, sezon başında yaptığı teklifin altında kalmamak için bu kez daha güçlü bir finansal plan hazırladığı belirtiliyor.

Szymanski'nin hedefi Avrupa'nın 5 büyük ligi

Polonyalı futbolcunun kariyer hedefinin Avrupa’nın beş büyük liginden birinde forma giymek olduğu ve bu nedenle transfere sıcak baktığı ileri sürüldü.

Szymanski'nin istatistikleri

Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Sebastian Szymanski, bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta forma giydi. 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen oyuncu, geçen sezonki çıkışının gerisinde kaldı.