Blueberry artık İzmir’de toprakta yetişebiliyor

İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla 2022 yılında Ödemiş Bozdağ’da deneme üretimi yapılan blueberry (maviyemiş) bitkisi, bölgeye adapte olarak ilk ürünlerini verdi. Türkiye’de genellikle toprak pH’sının uygun olmaması nedeniyle saksı ve topraksız sistemlerde yetiştirilen blueberry, ilk kez İzmir’de doğal toprakta başarıyla üretildi.

Bozdağ, blueberry için uygun toprak yapısına sahip çıktı

2021 yılında Ödemiş İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, blueberry bitkisi için uygun toprak koşulları araştırıldı. Maviyemişin doğal ihtiyaçlarına yanıt verebilecek alan olarak Bozdağ Mahallesi belirlendi. Üretici Zafer Tepe’ye ait Gündalan Mevkii’ndeki araziden alınan toprak numunesinde pH değeri 4.48 olarak tespit edildi. Bu sonuç, blueberry için uygun kabul edilerek bahçe kurulumuna onay verildi.

400 fidan üç yılın sonunda ürün verdi

1 dekarlık alanda 2021 yılında dikimi yapılan 400 blueberry fidanı, üçüncü yılın sonunda sağlıklı gelişim göstererek ilk meyvelerini verdi. Bahçeye kurulan damla sulama sistemi ile sulama ve gübreleme işlemleri düzenli olarak gerçekleştirildi. Fidanların gelişiminde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İlk hasatta 35-40 kilogram ürün elde edildi

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, ürünün ekonomik yönüne dikkat çekerek, “İlk hasatta 1 dekardan yaklaşık 35-40 kilogram blueberry hasat edildi. Üreticimiz mahsulünü 400 TL/kg fiyatla sattı. Ürün, yüksek katma değer sağlıyor. Ayrıca blueberry verimi yıllar içinde artış gösteren bir üründür. 8. yıl sonunda verimin 20 katına kadar çıkması bekleniyor” açıklamasında bulundu.

Toprakta üretim teknolojiye göre daha ekonomik olabilir

Blueberry üretimi, genellikle toprak pH’ının uygun olmaması nedeniyle saksı ve topraksız sistemlerle yapılmakta ve bu da yüksek maliyet oluşturmaktadır. Ancak Bozdağ gibi özel bölgelerde toprak yapısının uygun çıkması, hem teknolojik yatırım ihtiyacını azaltmakta hem de üreticilere ekonomik avantaj sağlamaktadır.

İzmir’de ilk kez doğal toprakta blueberry üretiminin başarılı sonuç vermesi, bölge için alternatif ve yüksek gelirli bir tarım ürünü potansiyeli oluşturuyor. Yetkililer, benzer iklim ve toprak yapısına sahip bölgelerde üretimin yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.