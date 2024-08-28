Ekonomist

Ekonomistlik, iş piyasalarındaki gelişmeleri takip ederek kararlar alan, analitik düşünme becerisi gerektiren ve en stressiz mesleklerden biri olarak dikkat çekiyor.

İstatistik uzmanı

İstatistik uzmanları, verilerle çalıştıkları için genellikle işlerinde az stres yaşıyorlar. Türkiye’de çok yaygın olmasa da bu meslek, çalışma hayatında stressizliği ile öne çıkıyor.

Matematikçi

Matematikçiler, çoğunlukla teorik çalışmalar yapmaları ve bağımsız çalışabilmeleri nedeniyle iş hayatlarında stresle pek karşılaşmıyorlar.

Biyomedikal mühendisi

Geleceğin mesleklerinden biri olan biyomedikal mühendisliği, tıp alanında yapılan çalışmalarla düşük stresli işlerden biri olarak sayılıyor.

Fizikçi

Fizikçiler, maddenin ve enerjinin yapısını inceleyerek, stresin en az olduğu meslekler arasında yer alıyorlar. İş bulma süreci dışında, meslek hayatlarında büyük ölçüde rahatlar.

Gök bilimci

Gökyüzünü inceleyen astronomlar, teleskoplarla çalışarak sakin ve stressiz bir iş hayatı sürdürüyorlar.

Sigorta uzmanı

Sigorta uzmanları, mesleklerinde yeterlilik kazandıktan sonra minimum stresle çalışarak, rahat bir iş hayatı geçirebiliyorlar.

Odyolog

İşitme bozukluğu uzmanı olarak bilinen odyologlar, sağlık alanında düşük stresle çalışmalarıyla dikkat çekiyorlar.

Optometrist

Optik mağazalarında çalışan optometristler, genellikle gözlük ve lens seçiminde yardımcı olarak en stressiz iş hayatına sahip meslekler arasında yer alıyorlar.

Diyetisyen

Sağlıklı yaşam konusunda danışmanlık veren diyetisyenler, iş hayatlarında nadiren stresle karşılaşıyorlar.

Ortodontist

Diş sağlığıyla ilgili çalışan ortodontistler, stresin en az olduğu mesleklerden birine sahip. Güler yüzlü olmalarının sebebi de bu olabilir.

Kuyumcu

Kuyumcular, nadiren hırsızlık olayları ile karşılaşsalar da genellikle iş hayatlarında düşük stres yaşıyorlar.

Kuaför

Kuaförler ve berberler, yaratıcılık gerektiren mesleklerinde genellikle düşük stres seviyesinde çalışıyorlar.

Üniversite profesörü

Üniversite profesörleri, akademik hayatta karşılaştıkları stresli süreçleri aşıp, profesörlük unvanını kazandıktan sonra rahat bir iş hayatı yaşıyorlar.

Sanat yönetmeni

Sanat yönetmenleri, yaratıcı projelerle ilgilenseler de iş hayatlarında az stresle karşılaşıyorlar.

Yazar

Serbest ya da bağlı olarak çalışan yazarlar, genellikle işlerinde stressiz bir ortamda çalışıyorlar. Halk arasında stresli olarak bilinse de yazarlık, en stressiz mesleklerden biri olarak kabul ediliyor.

Tıbbi sonografi uzmanı

Hastanelerin kadın doğum bölümlerinde çalışan tıbbi sonografi uzmanları, en stressiz mesleklerden biri olarak gösteriliyor.

Yer bilimci

Yer bilimciler, dünya üzerindeki doğal süreçleri inceleyerek, işlerinde düşük stresle çalışıyorlar.

Ziraat mühendisi

Ziraat mühendisleri, hayvan yetiştiriciliği ve bitki üretimi gibi alanlarda çalışarak, mühendislik meslekleri arasında en düşük stresle çalışanlar arasında yer alıyor.

Kütüphane görevlisi

Sessiz ve sakin bir ortamda çalışan kütüphane görevlileri, en stressiz mesleklerden biri olarak listede yer buluyor.