RTÜK'ün haftalık olağan toplantısında, izleme raporları değerlendirildi ve bazı televizyon kanallarına yönelik idari yaptırımlar alındı. Toplantıda, Tele1 kanalında yayınlanan "4 Soru 4 Yanıt" ve Flash Haber kanalındaki "Cemil Kılıç ile Aydınlanma" programlarında kullanılan ifadelerle ilgili şikayetler ele alındı. Bu programlarda yer alan ifadelerin RTÜK'ün yayın kurallarını ihlal ettiği belirlenerek, her iki kanala da idari para cezası uygulandı.

Ticari iletişim ve reklam süresi ihlalleri

Kafa Radyo, Yıldız En ve Ekin Türk kanalları, ticari iletişim ve reklam süresi kurallarına uymadıkları gerekçesiyle yaptırıma tabi tutuldu. RTÜK, bu kanalların yayınlarında belirlenen reklam süreleri ve ticari iletişim kurallarına uyulmadığını tespit etti. Bu ihlaller sonucunda, ilgili kanallara çeşitli idari yaptırımlar uygulandı.