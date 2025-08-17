Trabzon’da sıra dışı bir aşk hikayesi gerçek oldu. Endonezya’dan çalışmak için yaklaşık 4 yıl önce Trabzon’a gelen Rica Apriyanti, lojistik sektöründe faaliyet gösteren Eyüp Aslan ile dünya evine girdi.

Ortahisar Belediyesi nikah salonunda gerçekleştirilen törende çiftin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Endonezya Trabzon Fahri Konsolosu Kadem Çakıroğlu da hazır bulundu. Nikah akdinin ardından Çakıroğlu, evlilik cüzdanını gelin Apriyanti’ye teslim etti.

Tebrikleri kabul eden çift, mutlu günlerinde yanlarında olan davetlilere teşekkür etti. AA muhabirine konuşan Eyüp Aslan, Apriyanti’ye ilk görüşte aşık olduğunu ifade ederek, “Apriyanti ve arkadaş grubuna Trabzon’un tarihi ve turistik yerlerini gezdirdim. Böylece arkadaşlığımız başlamış oldu” dedi.

Türkçe bilmeyen gelin ile iletişimlerini çevrimiçi dil programı aracılığıyla sürdürdüklerini belirten Aslan, bu durumu aralarında bir engel olarak görmediklerini söyledi. Tanıştıktan kısa süre sonra ailelerin de bir araya geldiğini belirten Aslan, “Ailelerimiz makul karşıladı. Endonezya ve Türkiye’nin ilişkileri zaten güçlü. Biz de bunu evlilikle pekiştirdik” ifadelerini kullandı.

Gelin Rica Apriyanti ise, “Eyüp tanışmak istediğinde çekindim çünkü burada yabancıydım. Zamanla ona inandım ve onu çok seviyorum” diyerek duygularını dile getirdi.

Trabzon’da kültürler arası bu evlilik, hem şehirde hem sosyal medyada ilgiyle karşılandı.