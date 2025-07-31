İzmir’de 200 gramlık ekmek, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 15 liradan satılacak. İzmir Fırıncılar Odası'nın talebi doğrultusunda, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu’nda değerlendirilen yeni fiyat, oy birliğiyle kabul edildi. Böylece kentte ekmek fiyatına yüzde 20 oranında zam yapılmış oldu.

Girdilerdeki artış zammı kaçınılmaz kıldı

İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, son fiyat artışının Şubat ayında yapıldığını hatırlatarak, bu süreçte temel girdilerdeki yüksek maliyet artışlarının zammı zorunlu hale getirdiğini söyledi. Sırtı, “Mayada yüzde 80, un fiyatlarında ise yüzde 50 artış yaşandı. Elektrik, su, mazot gibi giderlerdeki artışlar da hepimizin gündeminde. Buna rağmen biz yalnızca yüzde 20’lik bir artış talep ettik” dedi.

Fırıncılar, vatandaşın alım gücünü dikkate aldı

Sırtı, fiyat talebini hazırlarken İzmir halkının alım gücünü gözetmeye çalıştıklarını belirtti. “İzmir’de fırıncı camiası ile vatandaş arasında yıllardır süregelen bir güven ilişkisi var. Artış talebimizi bu dengeyi gözeterek yaptık” ifadelerini kullandı.

Kalifiye eleman sıkıntısı da maliyeti etkiliyor

Fırın sektöründe nitelikli personel bulmakta zorluk yaşandığını dile getiren Sırtı, “Asgari ücretin çok üzerinde maaş verdiğimiz halde çalıştıracak eleman bulmakta zorlanıyoruz. İşçilik, gider kalemlerimizin başında geliyor” dedi.

Yüzde 20'lik artışla belirlenen 15 liralık ekmek fiyatı, İzmir genelindeki tüm fırınlarda geçerli olacak. Yeni fiyat uygulamasının, girdi maliyetlerine rağmen sınırlı tutulması, hem üreticiyi hem de tüketiciyi gözeten bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.