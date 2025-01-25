Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz üretimindeki ilerlemeyi vurgulayarak, 2028 yılına kadar tüm hanelerde milli gaz kullanılacağı müjdesini verdi. Uşak'ta partisinin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz ve petrol üretiminde ulaştığı seviyeyi detaylandırarak, "İnşallah 2028'de bütün hanelerde kendi gazımızı kullanır hale geleceğiz" dedi.

Milli gaz üretimi ve ekonomiye katkı

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz üretimindeki başarısını anlatarak, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan çıkarılan doğal gazın 3 milyon hane tarafından kullanılmaya başlandığını belirtti. Bu gelişmenin, enerji maliyetlerini düşürme noktasında önemli bir adım olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bugün gazda 1000 liralık faturanın 650 lirasını devlet olarak biz karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, 2028 yılı hedefinin Türkiye'yi daha bağımsız bir enerji üreticisi haline getireceğini ve vatandaşların enerji faturalarındaki desteklerin devam edeceğini söyledi. Bu adımlar, dar gelirli vatandaşlara yönelik enerji desteği sağlamaya devam edecek.

Enerjide stratejik adımlar

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji üretimindeki stratejik adımlarının sadece iç piyasayı değil, dünya genelindeki enerji kaynaklarını da kapsadığını belirtti. Türkiye, Mavi Vatan'da ve uluslararası sularda en modern filosuyla petrol ve doğal gaz arayışlarına devam ediyor. Ayrıca, Gabar bölgesindeki petrol üretimi de günlük 75 bin varile ulaşmış durumda.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji üretimindeki başarılarının ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını ve ülkede enflasyon ve döviz gibi sorunların aşılacağını belirterek, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını sağlayarak daha güçlü bir ekonomi inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.