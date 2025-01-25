25 Ocak 2025 akşamı, gökyüzünde nadir bir gezegen dizilimi gerçekleşecek. Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gezegenleri, batı ufkunda sırasıyla hizalanacak. Bu özel astronomik olay, gün batımından sonra, yaklaşık 19.00 ile 19.30 arasında en net şekilde gözlemlenebilir. Bu kısa zaman diliminde gezegenler, gökyüzünde parlak bir şekilde sıralanacak ve gökyüzüne bakacak herkesi büyüleyecek.

Gezegen hizalanmasını Türkiye'den izlemek mümkündür, ancak şehir ışıklarından uzak, karanlık bir bölgede olmak gözlem için en uygun koşuldur. Batı yönündeki ufka odaklanarak, özellikle 19.00 ile 19.30 arasında gezegenlerin en belirgin halini görebilirsiniz. Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle rahatça görülebilecekken, Uranüs ve Neptün'ü gözlemlemek için teleskop veya güçlü dürbünler gerekecek.

Gezegen dizilimi neden bu kadar önemli?

Bu tür bir gezegen hizalanması, Güneş Sistemi'nin karmaşık yapısını daha iyi anlamamıza olanak tanır. Gezegenlerin yörüngelerindeki farklılıklar, bu hizalanmaların nadir olmasına yol açar. 25 Ocak'ta gerçekleşecek bu dizilim, son 30 yılın en kapsamlı gezegen hizalanmalarından biri olarak kaydedilecek.

Gezegen dizilimi ne kadar sürer?

Gezegenlerin hizalanması birkaç saat sürebilir, ancak en iyi gözlem zamanı gün batımından sonraki ilk birkaç saattir. Bu süre boyunca gezegenler net bir şekilde görünür olacak. Gözlem yaparken, gökyüzüne bakarken gözlerinizin karanlığa alışmasına yardımcı olacak 10-15 dakika beklemeniz, gezegenleri daha net görmenizi sağlayacaktır.

Gezegen dizilimini kaçırmamak için neler yapmalı?

Batı ufkuna bakarak gezegenleri izleyin.

Teleskop ya da dürbün kullanarak Uranüs ve Neptün'ü gözlemleyin.

Gözlerinizin karanlığa alışması için birkaç dakika bekleyin.

Hava durumunu önceden kontrol edin; bulutlu hava gözlemi engelleyebilir.