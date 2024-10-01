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Bu galibiyet le Bournemouth puanını 8'e yükseltirken, Southampton 1 puanda kaldı.

Southampton’ın tek golü ise 51. dakikada Harwood-Bellis’ten geldi. Maça yedek kulübesinde başlayan Enes Ünal , 76. dakikada Evanilson’un yerine oyuna dahil oldu.

Premier Lig ’in 6. haftasında Bournemouth , sahasında Southampton ’ı 3-1 mağlup etti. Vitality Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Bournemouth ilk yarıda bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçirdi. 17. dakikada Evanilson, 32. dakikada Ouattara ve 39. dakikada Semenyo'nun attığı gollerle ev sahibi ekip mücadeleden galip ayrıldı.

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