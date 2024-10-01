Premier Lig’in 6. haftasında Bournemouth, sahasında Southampton’ı 3-1 mağlup etti. Vitality Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Bournemouth ilk yarıda bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçirdi. 17. dakikada Evanilson, 32. dakikada Ouattara ve 39. dakikada Semenyo'nun attığı gollerle ev sahibi ekip mücadeleden galip ayrıldı.
Southampton’ın tek golü ise 51. dakikada Harwood-Bellis’ten geldi. Maça yedek kulübesinde başlayan Enes Ünal, 76. dakikada Evanilson’un yerine oyuna dahil oldu.
Bu galibiyetle Bournemouth puanını 8'e yükseltirken, Southampton 1 puanda kaldı.
Editör: Engin Keskin