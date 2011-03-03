Editör: Haber Merkezi

Piyasada beklentiler Şubat enflasyonunun yüzde 0.72 çıkması yönündeydi.TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, yılın ilk iki ayındaki enflasyon yüzde 1,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,16 ve on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 7,76 artış gerçekleşti.Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 2,54 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yaşandı. Şubat ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 1,77, ev eşyasında yüzde 0,92, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,83, lokanta ve otellerde yüzde 0,45, haberleşmede yüzde 0,43, eğitimde yüzde 0,14, sağlıkta yüzde 0,11, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,01 artış, konutta yüzde -0,14, eğlence ve kültürde yüzde-0,40, giyim ve ayakkabıda yüzde -5,15 düşüş gerçekleşti.Geçen ayın zam şampiyonu yüzde 49.58 ile patlıcan oldu. Onu yüzde 42.34 ile sivri biber ve yüzde 40.36 ile salatalık izledi. En çok düşen ürünler ise yüzde 10.36 ile erkek kazağı, yüzde 9.91 ile bayan kabanı ve yüzde 9.69 ile bayan botu olarak sıralandı.