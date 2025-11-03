Çölyak ve fenilketonüri hastalarına desteğini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 2 milyon 880 bin TL'lik ödeme gerçekleştirdi. Ödeme, haziran ve ekim aylarında olmak üzere yurttaşların İzmirim Kartları’na 2 bin 500’er lira olarak aktarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çölyak ve fenilketonüri hastalarının yanında olmaya devam ediyor. Toplam destek miktarı yaklaşık 3 milyon TL olarak belirtilirken, yurttaşlar ihtiyaçlarını İzmirim Kart ile anlaşmalı iş yerlerinden temin edebiliyor. Büyükşehir’in sosyal desteği esnafa da can suyu oluyor.

Kentteki çölyak ve fenilketonüri hastaları, BizVarız sistemi üzerinden "https://bizvariz.izmir.bel.tr/" kendilerine en yakın anlaşmalı market ve satış noktalarını öğrenip gereksinim duydukları glütensiz ve düşük proteinli gıda maddelerini alabiliyor. Böylece hem çölyak ve fenilketonüri hastaları gerekli gıdaya daha kolay ulaşıyor hem yerel iş yerlerinin kalkınması destekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Çiğli’deki Halk Ekmek Fabrikası’nda sadece çölyak hastalarının tüketebileceği özel ekmek de üretiyor. Fenilketonüri hastaları ise üretimi devam eden glütensiz ekmekten faydalanmaya devam ediyor.