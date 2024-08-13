Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme ve tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak, temel hedefimizdir. Dünya çapındaki yatırımcıların ülkemize artan oranda nitelikli doğrudan yatırım yapmalarını arzuluyoruz” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon oranını bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak açıkladı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi temmuz ayında yüzde 5,91 arttı. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (E-TÜFE) son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşti.

“Hedefimiz tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi, yüksek katma değerli üretimi teşvik etmeyi, yeşil ve dijital dönüşümü odağımıza alarak verimlilik ve ihracat artışını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme ve tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak, temel hedefimizdir” diye konuştu.

Orta Vadeli Program’a (OVP) değinen Yılmaz, “Bu ay boyunca farklı sektörlerden paydaşlarımızla görüşmelerimiz devam edecek. Bir önceki OVP'de yer alan ana yaklaşımı bu OVP'de de koruyacağız. Özellikle fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele en önemli politika hedeflerimizin başında yer almaya devam ediyor; bunu maliye politikası ve yapısal reformlarla da destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğilmez: Yüzde 44,6 bile zor bir hedef

Peki, Yılmaz'ın dediği gibi enflasyon yakın gelecekte tek haneye düşer m? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olacağını öngörüyor.

İktisatçı Mahfi Eğilmez ise MB'nin yüzde 38'lik yılsonu tahmininin tutması için mucizeler gerektiğini yazdı.

Eğilmez, internet sitesinde yayımladığı yazısında yıl sonu için enflasyon öngörüsünde bulundu. Hesabı TÜİK’in verileri üzerinden yaptığını belirten Eğilmez'e göre yıl sonunda enflasyonunda yüzde 44,6 bile zor bir hedef:

“Sonuçta, her defasında, gerçeği yansıtmasa da uluslararası alanda geçerli kabul edilen TÜİK verilerini esas almanın doğru olacağı kanısına vardığım için tahminimi ona göre yapıyorum. Merkez Bankası’nın yılsonu tahmini olan yüzde 38’in gerçekleşmesi için aylık ortalama enflasyon oranlarının yüzde 1,5’da (Aylık TÜFE 2 sütunu) kalması gerekiyor. Geçmiş 20 ayın aylık enflasyon ortalamasının yüzde 3,92 olduğunu dikkate aldığımızda Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik yılsonu tahmininin tutması için mucizeler gerekiyor. Yüzde 44,6 bile zor bir hedef gibi duruyor.”

Beştepe'nin umudu “dünya çapındaki yatırımcılarda”

Türkiye’nin 21 yılda ekonomik performansının yükseldiğini savunan Yılmaz, 29 Temmuz'da 2024-2028 yıllarını kapsayan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisini içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ni hatırlattı. “Türkiye için nitelikli yatırım alanları belirledi” diyen Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Bu vizyonumuzun bir sonucu olarak uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararlarını açıkladıkları bir döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin de birer birer gelmesini bekliyoruz. Bu kapsamda, dünyanın önde gelen yatırımcı firmalarının üst düzey yöneticilerini Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28 Eylül'de gerçekleştirilecek Yatırım Danışma Konseyi Toplantımıza davet ettik. Toplantıda, çok uluslu yatırımcıların önceliklerini alacak ve makro düzeyde politikalarımıza uluslararası bir bakış açısının yansıtılmasını sağlayacağız. En üst düzeyde gerçekleşecek bu görüşmelerde, dünya çapındaki yatırımcıların ülkemize artan oranda nitelikli doğrudan yatırım yapmalarını arzuluyoruz.”