Türk turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Fethiye’nin incisi Ölüdeniz, izinsiz kurulan çadırlarla mücadele etmeye devam ediyor. Fethiye Belediyesi zabıta ekipleri, çevreye zarar veren, kötü koku ve görüntü kirliliği yaratan çadırları Belcekız Plajı’ndan kaldırdı. Yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bu bölgede, belediye timleri ve jandarma kolluk kuvvetleri sahillerde denetimlerini sıkılaştırdı.

Ölüdeniz’de çevre kirliliğine geçit yok

Ölüdeniz Belcekız Plajı’nda çevre kirliliği yaratan izinsiz çadırlar, Fethiye Belediyesi zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kaldırıldı. Çadırların yarattığı çevresel olumsuzluklar nedeniyle harekete geçen ekipler, bölgede temizlik ve düzenin korunması için çalışmalarını sürdürdü. Fethiye Belediyesi, her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Ölüdeniz’in doğal güzelliklerini korumak amacıyla denetimlerini sıkılaştırıyor.

Ortak çalışma yürütülüyor

Fethiye Belediyesi, jandarma kolluk kuvvetleriyle birlikte, sahillerde izinsiz kampçıların faaliyetlerine karşı ortak çalışmalar yürütüyor. Denetimler sırasında, izinsiz çadır kuran kampçılara yasal düzenlemeler hatırlatılarak, çevreye duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Tüm uyarılara rağmen izinsiz çadır kurmaya devam eden kampçılar için gerekli yaptırımlar uygulandı ve 30’dan fazla çadır kaldırıldı.

Çevreye duyarlılık çağrısı

Fethiye Belediyesi, Ölüdeniz ve diğer turistik bölgelerde doğal çevrenin korunması için vatandaşlara ve ziyaretçilere çevreye duyarlı olmaları çağrısında bulundu. Belediye yetkilileri, bölgenin doğal güzelliklerini korumanın hem yerel halk hem de turistler için büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Ölüdeniz’in temiz ve düzenli kalması için denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtilirken, çevre bilincinin artırılması için çeşitli kampanyalar ve bilinçlendirme çalışmaları da yapılacağı bildirildi.