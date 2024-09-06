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Engelli park kartı, aracın ön camına dışarıdan görülebilecek şekilde yerleştirilmelidir. Bu kart:

Başvurular, İzmir il merkezlerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne, dış ilçelerde ise Trafik Denetleme Büro Amirlikleri'ne yapılabilir.

Engelli park kartı almak isteyen bireylerin başvuruda bulunurken hazırlamaları gereken belgeler şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye genelinde engelli bireylerin park yeri erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir düzenleme getirildi. Engelliler için park kart ı uygulaması, özellikle araç kullanımı sırasında engelli park yerlerinden yararlanma hakkı sağlıyor. İşte başvuru ve kullanım koşulları hakkında bilmeniz gerekenler.

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