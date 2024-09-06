Türkiye genelinde engelli bireylerin park yeri erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir düzenleme getirildi. Engelliler için park kartı uygulaması, özellikle araç kullanımı sırasında engelli park yerlerinden yararlanma hakkı sağlıyor. İşte başvuru ve kullanım koşulları hakkında bilmeniz gerekenler.
Başvuru için gerekli belgeler
Engelli park kartı almak isteyen bireylerin başvuruda bulunurken hazırlamaları gereken belgeler şu şekilde sıralanıyor:
- T.C. Kimlik Kartı
- Son 6 ay içinde çekilmiş bir vesikalık fotoğraf
- Engellilik durumunu ve başvuru şartlarını karşıladığınızı gösteren belge
Başvurular, İzmir il merkezlerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne, dış ilçelerde ise Trafik Denetleme Büro Amirlikleri'ne yapılabilir.
Kimler park kartı alabilir?
Engelli park kartından faydalanabilecek kişiler şunlardır:
- %90 ve üzeri engelli raporu olanlar
- Gazi unvanına sahip olanlar
- Kısıt kodlu B sınıfı sürücü belgesi (eski H sınıfı) olanlar
- Çocuklar için Ö.K.G.V. raporu bulunanlar
- Adına tescilli engelli aracı bulunanlar
Park kartı kullanım koşulları
Engelli park kartı, aracın ön camına dışarıdan görülebilecek şekilde yerleştirilmelidir. Bu kart:
- Engellilere ait park yerlerinden faydalanma imkanı sağlar.
- Sadece engelli kişinin aracı kullanırken geçerlidir; eğer engelli kişi araç içinde değilse, kartın bulunması park hakkını sağlamaz.
- Amacı dışında kullanılamaz ve talep halinde görevlilere ibraz edilmelidir.