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Denizli'de hayvanların kimliklendirilmesi için protokol imzalandı

Denizli'de hayvanların kimliklendirilmesi için protokol imzalandı

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunması ve yeterli su tüketilmesi önerilir.

Turgutlu ’da Eylül ayının ilk günlerinde sıcak hava etkili olacak. Haftanın ilerleyen günlerinde hava sıcaklıkları yükseğe çıkacak, nem oranları ise değişkenlik gösterecek.

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