Turgutlu’da Eylül ayının ilk günlerinde sıcak hava etkili olacak. Haftanın ilerleyen günlerinde hava sıcaklıkları yükseğe çıkacak, nem oranları ise değişkenlik gösterecek.
Hava Durumu Tahminleri:
- 06 Eylül Cuma: Sıcak hava etkili olacak. Sıcaklık 16°C ile 37°C arasında değişecek. Nem oranı %15-%56 arasında olacak.
- 07 Eylül Cumartesi: Sıcak hava devam edecek, sıcaklık 17°C ile 36°C arasında tahmin ediliyor. Nem oranı %20-%53 olacak.
- 08 Eylül Pazar: Az bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 33°C arasında değişecek, nem oranı %29-%85 arasında olacak.
- 09 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu hava koşulları gözlenecek. Sıcaklık 14°C ile 34°C arasında seyredecek, nem oranı %27-%86 olacak.
- 10 Eylül Salı: Parçalı bulutlu bir gün olacak. Sıcaklık 16°C ile 35°C arasında olacak, nem oranı %20-%70 arasında değişecek.
Sıcak hava koşullarında dikkatli olunması ve yeterli su tüketilmesi önerilir.
Editör: Mehrican Candemir