Engellilere Yönelik Eğitim Desteğinde Artış! Yeni Rakamlar Belli Oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan "2025 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ" ile engelli bireyler için sağlanan devlet katkısı güncellendi.

Bireysel eğitim için 6.100 TL destek

Yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere KDV hariç bireysel eğitim desteği aylık 6 bin 100 TL olarak belirlendi. Grup eğitimlerinde ise bu tutar 1.708 TL olarak açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak

Bu destek tutarları, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Ancak belirlenen sınırları aşan eğitim ücretleri bireylerin kendi sorumluluğunda olacak.