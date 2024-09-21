İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önemli tesislerinden biri olan Havuz İzmir, yüzlerce çocuk, genç ve yetişkinin spor yapma imkanı bulmasının yanı sıra, engelli bireyler için de özel bir alan oluşturuyor. Tesis, görme engelli, nöroçeşitli bireylerin yanı sıra yeni dönemde işitme ve bedensel engelli vatandaşlara da hizmet vermeye başlayacak.

Engelli Erişimi İçin Kırmızı Bayraklı Tesis

Havuz İzmir’in engelli erişimi açısından 2 yıldızlı Kırmızı Bayraklı tesis olduğunu belirten tesis yetkilisi Ozan Çaylak, "Kırmızı Bayrak, engelli erişilebilirliğine uygun alanların işaretlenmesi ve bu bilgilerin engelli vatandaşlara ulaşması için teşvik edici bir çalışmadır. 22 Ağustos 2022 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile 2 yıldız Kırmızı Bayrak almaya hak kazandık," dedi. Çaylak, 2022 yılından bu yana 42 engelli bireye yüzme eğitimi verdiklerini ifade etti.

Ayrımsız Hizmet Anlayışı

Çaylak, "Bireylerimizin özgürce yüzebilecekleri bir alan oluşturduk. 2024-2025 kış sezonu boyunca işitme ve bedensel engelli vatandaşlarımızın tesisimizden yararlanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz," dedi. Engelli vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.