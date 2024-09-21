Bakan, yüksek elektrik tüketimine sahip üst gelir grubu tüketiciler için yeni bir fiyatlandırma modelinin geleceğini ve doğalgaza zam yapılmaması yönünde çalıştıklarını belirtti.

Yüksek tüketiciler için yeni elektrik tarifesi

Bakan Bayraktar, üst gelir grupları için yüksek elektrik tüketimi yapan tüketicilere gerçek maliyetlerin yansıtılacağını duyurdu. Bu sayede, daha düşük gelirli ve yüksek ihtiyacı olan gruplara enerji desteklerinin yönlendirileceğini vurguladı. 2025'te devreye alınması planlanan bu yeni modelle, yüksek tüketim yapan abonelere "elektriğin maliyetini ödeyin" denilecek.

Doğalgaza zam olacak mı?

Bakan, "Doğalgaza zam olacak mı?" sorusuna, enflasyonla mücadeleye vurgu yaparak cevap verdi: "Enflasyonu düşürmek için mümkün olduğu kadar zamsız bir süreç yürütmek istiyoruz." Ayrıca devletin, elektrik ve doğalgaz faturalarının %60'ını karşıladığını, bu desteğin devam etmesinin hedeflendiğini belirtti.

Karadeniz'de gaz üretimi hedefi

Bakan Bayraktar, Karadeniz’deki gaz üretiminin 2025'in ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe çıkarılacağını ve bu sayede 4 milyon konutun doğalgaz ihtiyacının karşılanacağını açıkladı.