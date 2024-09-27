Sosyal medyada yeniden aktif hale gelen Dilan Polat, takipçileriyle etkileşimini sürdürerek dikkat çekiyor. Ancak, Dilan Polat'ın paylaşımlarından biri, eşi Engin Polat'ı sinirlendirdi.

Cezaevi Sonrası Gerilim

Dilan Polat, tahliyesinin ardından sosyal medya hikayesinde şarkılı bir paylaşımda bulundu. Bu durum, eşi Engin Polat’ın cezaevinde izlediği sırada büyük bir tepkiyle karşılandı. Engin Polat, Dilan’ın hikayesini görünce öfke nöbetine kapıldığını ve duvara kafa attığını ifade etti. Dilan Polat'ın bu paylaşımının, Engin’in cezaevinden çıkmasının ardından sinir krizine girmesine sebep olduğu öğrenildi.

"Ders çıkarmamış" eleştirileri

Dilan Polat’ın hikayeleri izleyicilerden çeşitli yorumlar alırken, bazı takipçileri "Ders çıkarmamış" ve "Aynı devam ediyor" gibi eleştirilerde bulundu. Bu yorumlara aldırış etmeyen Dilan, sosyal medya paylaşımlarına devam etti. Ayrıca, çiftin arasındaki soğukluk ve boşanma iddiaları da gündemde yer bulmuş durumda. Her iki taraf da bu iddialara dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Eşinin tepkisini anladı

Engin Polat, bir takipçisinin “Engin abi çok soğuk son zamanlarda” sorusuna yanıt verirken, soğuk olmadığını, aksine kendisinin oldukça sinirli olduğunu ifade etti. Dilan Polat ise eşinin tepkisini haklı bularak, “Bir daha yapmayacağım, yanlış yaptım,” şeklinde bir açıklamada bulundu.