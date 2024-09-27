Tuncel Kurtiz, Türk tiyatrosunun ve sinemasının önemli isimlerinden biri olarak, vefatının 11. yıl dönümünde anma töreniyle hatırlandı. Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Kazdağları eteklerindeki Çamlıbel kırsal mahallesinde, sanatçının mezarı başında gerçekleştirildi.

Anma törenine yoğun ilgi

Törene Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, sanatçının eşi Menend Kurtiz, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, belediye meclis üyeleri, aile üyeleri ve sanatseverler katıldı. Katılımcılar, Kurtiz’in sanatı ve hayata bakış açısıyla ilgili duygularını ve anılarını paylaştılar.

Başkan Ertaş: "O, bir değerdi"

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, konuşmasında Tuncel Kurtiz'in sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda Kazdağları ve Edremit halkı için önemli bir değer olduğunu belirtti. Ertaş, "Onu her zaman sevgi ve saygıyla anmaya devam edeceğiz," dedi.

Eşinden duygusal mesaj

Menend Kurtiz, eşinin sanat ve doğaya olan bağlılığını vurgulayarak, "Onun anısının yaşatılmasından duyduğum memnuniyet tarifsiz," ifadelerini kullandı.

Çiçekler ve ikramlar

Törenin sonunda, Kurtiz’in mezarına çiçekler bırakıldı. Anma etkinliği, katılımcılara Çamlıbel Muhtarlığı önünde pilav ve ayran ikram edilmesiyle son buldu.