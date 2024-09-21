Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu, cezaevinden tahliye edildikten sonra soluğu dövmecide aldı. Aile Üyeleri, vücutlarına yaptırdıkları dövmelerle hayatlarına yeni bir sayfa açtı.

Dilan Polat, karınlarına "Güçlüyüm ama kalbime" hassas bir şekilde yazarken, Engin Polat boynuna "Tarih cesurları sever" dövmesini tercih etti. Sıla Doğu ise koluna "Sadece kendin ol" yazılı bir motif eklettirdi.

Geçmişin izleri ve yeniden doğuş

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve ailesi, davada tutuklu sanık olarak yargılandılar. Cezaevinden tahliye görüldükten sonra, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarına devam eden Dilan Polat, yeni dövmelerini de takipleriyle paylaştı.

Yeni dövmeleriyle hayatlarına yeniden yön veren Polat ailesi, geçmişteki sıkıntıların ardından şimdi daha güçlü hissediyor. "Güçlüyüm ama kalbim hassas" açıklamasında, Dilan'ın yaşadığı zorluklara rağmen hayata tutunuşunu simgelerken, Engin Polat'ın omuzundaki dövme cesareti ve tarihi vurguluyor.