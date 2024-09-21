Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Ankara'da da start aldı. Üçüncü kez festivalin rotasında yer alan başkent, 29 Eylül'e kadar sanatseverlere konserler, sergiler, söyleşiler ve çeşitli etkinlikler sunacak.

Andy Warhol'un Eserleri Ankara'da

Festival kapsamında, CSO Ada Ankara'da dünyaca ünlü sanatçı Andy Warhol'un 15 eserinin yer aldığı "Warhol'un Dünyası Pop Art'ın İkonu" sergisi açıldı. Sergi, 31 Aralık'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Warhol'un ikonik eserlerini yakından görmek isteyenler, bu fırsatı kaçırmamalı!