Ege’nin bereketli topraklarında yetişen, coğrafi işaretiyle tescillenmiş Urla Sakız Enginarı bu yıl 11. kez festivalle taçlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Kaymakamlığı, Urla Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Urla Ziraat Odası, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Urla Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali, 25-27 Nisan 2025 tarihlerinde binlerce misafiri Urla sokaklarında buluşturmaya hazırlanıyor. Üç gün boyunca sürecek festivalde; enginarın tarımdaki yolculuğu, gastronomideki yeri ve kültürel miras olarak önemi, zengin bir içerikle ele alınacak. Ana sahne ve alternatif sahnelerde canlı müzik performanslarının yanı sıra, Urla’nın değerli şefleri ve yabancı şeflerle mutfak atölyeleri, akademisyenlerin ve üreticilerin katılımıyla paneller ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Bu yıl 25-27 Nisan tarihinde 11’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Urla Enginar Festivali’nin tanıtım toplantısı iskele Urit Restoranda gerçekleştirildi. Toplantıya ev sahibi Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın yanı sıra İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan Oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Toplantıda festivale ilişkin bilgi veren Başkan Balkan, festival çatısı altında bu yıl ilk kez GastroFarmUrla Konferansı’nın düzenleneceğini duyurdu. Toplantıda konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, festivalin bir ilke ev sahipliği yapacağını belirterek “Festivalimizde bu sene 1. Uluslararası GastroFarmUrla, Tarım ve Gastronomi konferanslarını gerçekleştireceğiz. People’s Choice ve Green Destinations ödüllerimizle biz bu çıtayı daha da yükseğe taşımak için start veriyoruz” dedi.

Festivalimiz kültür aktarımıdır

Festivalin ‘kültür aktarımı’ noktasında önemli olduğunu vurgulayan Başkan Balkan, “Urla, tarih boyunca bereketli topraklarıyla farklı kültürlere ev sahipliği yapmış bir liman kentidir. Tarih boyunca buraya göç eden insanlar buraya sadece eşyalarını getirmediler. Aynı zamanda kültürlerini de getirdiler. Bugün buradaki gastronomi zenginliğinin nedeni, buradaki kültürel çeşitliliktir. Festivalimiz, bizim için sadece bir enginar festivali değildir. Aynı zamanda bir kültür aktarımı, zenginliğimiz olan gastronomi kültürünü gelecek nesillere aktarmak, bunun tanıtımını sağlamak için yaptığımız ve aynı zamanda üreticiyi desteklediğimiz bir festivaldir” dedi.

Festivaller GastroFarmUrla çatısı altında

Festival çatısı altında bu yıl bazı ilkler gerçekleştirileceğini duyuran Başkan Balkan, şunları söyledi: “Festivalimizde bu sene 1. Uluslararası GastroFarmUrla, Tarım ve Gastronomi konferanslarını gerçekleştireceğiz. Burada yapacağımız sohbetlerle kültürümüzü uluslararası camiada tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. Bu festivalde, şeflerin bir sonraki kuşaklara kendi hünerlerini aktardığı, üreticinin ürünlerini sattığı bir festival olacak. Gastronomi turizmi, sadece bir yemek turizminden ibaret değil, aynı zamanda bölgenin ekonomik ve sosyokültürel anlamda kalkınmasını sağlayacak bir stratejidir. GastroFarmUrla çatısı altında gerçekleştireceğiz beş ayrı festivale biz Urla’da ev sahipliği yaparak Urla’nın sürdürülebilir gastronomi ve tarım turizmini tanıtmak istiyoruz. GastroFarmUrla kapsamında Ot festivali, Enginar Festivali, Bağbozumu, Urla Bağ yolu Hasat Şenlikleri ve Zeytin ve Sanat Festivali olmak üzere beş ayrı festivali bu şemsiye çatısı altında toplayarak ayrı bir hikaye yazmak istiyoruz. People’s Choice ve Green Destinations ödüllerimizle biz bu çıtayı daha da yükseğe taşımak için start veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Direnmeye ve korumaya devam edeceğiz

Belediye çatısı altında tarımsal üretime verilen desteklere de değinen Başkan Balkan, şu ifadeleri kullandı: “6360 sayılı yasayla köylerimizden belediyeye devrolan alanları parsellerin büyük bir kısmını kooperatiflere vererek tarımsal üretimi desteklemek için çalışmalara başladık. Belediyemiz ve Kadıovacık Tarımsal Kooperatifi ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 30 ayrı parseli kooperatiflere devrederek oralarda zeytin çiftliği yaratmak için çalışmalar yapıyoruz. tarımsal üretimi artırmak amacıyla köylüye tohum desteği veriyoruz. Biz, Urlamızın özdeğerini kaybetmemesi, doğal dokusunun korunması için çalışmaya, direnmeye ve korumaya devam edeceğiz. Urlamız her zaman böyle kalsın, betonlaşmaya teslim olmasın diye sürdürülebilir tarım arazilerinin imara açılmasına izin vermeyeceğiz.”

Üretici ve doğru üretimi destekleyen festival

Toplantıda konuşan İGC Başkanı Dilek Gappi, ülkenin içinde bulunduğu mevcut durumu eleştirerek şunları söyledi: “Herkes için önemli tarihler ve zamanlar vardır. Benim adıma doğayı, kirlenmemişliği hissettiğimiz anlardır. Bunlardan bir de enginar festivalidir. O kadar önemlidir ki.. Üreticiyi ve doğru üretimi destekleyen, yerel halka kapıları aralayan bir festival. Çok sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. Biz basınız ve ülkenin tezahürüyüz. Ülkede bir sıkıntı varsa basında iki kat vardır. Karanlık iklimlere ve üzerimize gelmelerine alışığız. Neyle aşacağız? Bir tek yolumuz var. Doğru dayanışma. Yerel yönetimler, doğru erkler ve doğru bir basınla. Korkmayınız, yılmayınız. Eğer bir yerde yanlışlık varsa biz basına olarak yanınızda dururuz. Ama yanlışlık sizdeyse karşınızda dururuz. Bundan sonra İzmir’in doğru yöneticilerinin, gece gündüz iyi bir şeyler yaratmak adına çaba harcayanların yanında, kamu kaynağını doğru kullanmayanların karşısında olacağız. Türkiye, büyük bir akıl tutulması yaşıyor. Hakikat saklanıyor ve bu hakikatleri görmemiz istenmiyor. Ama biz yılmayacağız ve vazgeçmeyeceğiz. Ben biliyorum ki söz, milletindir ve özgür basının olacaktır.”

Elimizden geleni yapacağız

Programda konuşan Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, enginarın önemine vurgu yaparak şöyle konuştu: “Hem üreticilerimiz hem tüketicilerimiz açısından önemli bir konu. Enginar, özellikle Ege ve Akdeniz’de yetişen sağlık açısından oldukça önemlidir. Özellikle Urlamız açısından çok önemlidir. Yapılan festival, Urla’yı tanıtmakla birlikte buradaki esnaf ve üreticiye de katkı sağlamaktadır. Artan üretim faaliyetleri, hava koşulları ve betonlaşma yüzünden enginarların istenen üretime ve artan fiyatlardan dolayı istenen tüketime ulaşmadığının farkındayız. Biz ziraat odası olarak enginar ve diğer sebzelerin yaygınlaşması ve halkımızın sağlıklı beslenmesini yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapacağız.”