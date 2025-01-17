Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Enis Destan, nişanlısı Arzum Kuruçalı'ya yönelik sert yorumları nedeniyle annesi Gül Destan ile ilişkisini kopardı.

Nişanlısı için annesine tepki gösterdi

Enis Destan, geçtiğimiz ay Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı. Nişanlısının sosyal medya paylaşımına karşı çıkan annesi Gül Destan, bu ilişkiyi onaylamadığını ifade etmişti. Kızının kıyafetinden, yaşına kadar birçok konuda eleştiride bulunan Gül Destan’a Enis Destan sert bir tepki gösterdi.

Gül Destan’ın paylaşımı tepkileri tetikledi

Gül Destan, oğlunun nişanlısı hakkında olumsuz yorumlar yaparak, "Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı" ifadelerini kullanmıştı. Annesinin bu tavrına sinirlenen Enis Destan, sosyal medya hesabından annesini takipten çıkararak, "Nişanlımın yanındayım" mesajı verdi.