Finlandiya’daki Aalto Üniversitesi, Nokia’nın tasarım tarihini gözler önüne seren kapsamlı bir dijital müze oluşturdu. 1990’lardan 2017’ye kadar uzanan bu arşiv, markanın 700’den fazla içeriğini bir arada sunuyor. Eskizler, fotoğraflar, sunumlar ve röportajlardan oluşan arşiv, teknoloji ve tasarım meraklıları için nostaljik bir yolculuk fırsatı sunuyor.

Projenin baş araştırmacısı Profesör Anna Valtonen, Nokia’nın ilk yıllarında kullanıcıların yaşamlarına odaklandıklarını ve bu anlayışın markanın başarısında büyük bir rol oynadığını belirtti. Arşivde, efsanevi Snake oyununun doğuş hikayesinden mobil aksesuar tasarımlarına kadar pek çok detay bulunuyor.

Kapsamlı arşiv

Arşivdeki içerikler; "Telefonlar", "Moda", "Aksesuarlar" ve "Mobil Oyunlar" gibi başlıklar altında kategorilere ayrılıyor. Kullanıcılar koleksiyonu ürünlere, tasarım süreçlerine veya belirli yıllara göre filtreleyebiliyor. Toplamda 20 bin öğe ve 959 GB’lık bir dijital dosya havuzunu kapsayan arşiv, teknoloji meraklılarına keşfedilecek geniş bir dünya sunuyor.