Ünlü spiker ve sunucu Reha Muhtar, geçtiğimiz haftalarda evinde geçirdiği kaza sonrası yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilmişti. 65 yaşındaki Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler paylaşıldı.

Sağlık durumu iyiye gidiyor

Tedavi süreci devam eden Muhtar'ın ciğerlerindeki rahatsızlığın azaldığı ve genel sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği öğrenildi. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Reha Muhtar'ın sağlık durumu, hayranlarını ve sevenlerini sevindirdi.