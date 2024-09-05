Hayvan hakları savunucuları, yeni bir dijital fanzin olan Köpke ile insanlık dışı yasal düzenlemelere karşı güçlü bir ses çıkarıyor. Köpke Fanzin, sanatın ve direnişin buluşma noktası olarak hayata geçirildi.
Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren ve toplu hayvan öldürmeyi “ötenazi” olarak meşrulaştıran yasa, masum canlıların hayatını tehdit eden bir yasal zemin hazırlamış durumda. Köpke Fanzin, bu yasa karşısında sanat aracılığıyla tepki göstermeyi amaçlıyor. Fanzin, sanatçı ve yazarların hazırladığı yazılar, illüstrasyonlar ve sosyal medyada paylaşılan yaratıcı içeriklerin derlemelerini içeriyor. Yayının amacı, hayvanseverlerin susturulmaya çalışıldığı bu dönemde, sanatın gücünü kullanarak toplumu ilhamlandırmak ve mücadeleyi büyütmek olarak tanımlanıyor.
Köpke Fanzin’in katkıda bulunan isimleri
Köpke Fanzin, insanlık dışı yasaya karşı ortak bir bilinç oluşturmayı hedefliyor ve bu amaca ulaşmak için birçok tanınmış yazar ve çizerin katkısına başvuruyor. Fanzinde yer alan isimler arasında şu sanatçılar bulunuyor:
- Devrim Kunter
- Biğkem Karavus
- Sadi Tekin
- Tuğba Turan
- Oğuz Demir
- Emrecan Doğan
- Murat Sayın
- Zülfikar Yamaç
- Ozan Yüksel
- Gizem Şimşek Kaya
- Alper Kaya
- Kemal Gökhan Gürse
- Atilla Kaan Dinç
- Atilla Atalay
- Münircan Özdemir
- Okan Ildız
- Deniz K. Üstündağ
- İsmail Yamanol
- Yaşar Fırat
- Deniz Çağlı
- Arda Tipi
- Bülent Üstün
- Eda Erdoğmuş
Ücretsiz ve erişilebilir içerik
Köpke Fanzin, hayvan hakları mücadelesine destek olmak isteyen herkes için ücretsiz olarak sunuluyor. Fanzini okumak ve sanatla hayvan hakları direnişine katkıda bulunmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Yayın ekibinin mesajı
Yayın ekibi, basın bülteninde şu ifadeleri paylaşıyor: “Köpke Fanzin parayla satılmaz, okuduktan sonra bir sokak hayvanını beslemeniz tavsiye edilir.”