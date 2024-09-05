Hayvan hakları savunucuları, yeni bir dijital fanzin olan Köpke ile insanlık dışı yasal düzenlemelere karşı güçlü bir ses çıkarıyor. Köpke Fanzin, sanatın ve direnişin buluşma noktası olarak hayata geçirildi.

Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren ve toplu hayvan öldürmeyi “ötenazi” olarak meşrulaştıran yasa, masum canlıların hayatını tehdit eden bir yasal zemin hazırlamış durumda. Köpke Fanzin, bu yasa karşısında sanat aracılığıyla tepki göstermeyi amaçlıyor. Fanzin, sanatçı ve yazarların hazırladığı yazılar, illüstrasyonlar ve sosyal medyada paylaşılan yaratıcı içeriklerin derlemelerini içeriyor. Yayının amacı, hayvanseverlerin susturulmaya çalışıldığı bu dönemde, sanatın gücünü kullanarak toplumu ilhamlandırmak ve mücadeleyi büyütmek olarak tanımlanıyor.

Köpke Fanzin’in katkıda bulunan isimleri

Köpke Fanzin, insanlık dışı yasaya karşı ortak bir bilinç oluşturmayı hedefliyor ve bu amaca ulaşmak için birçok tanınmış yazar ve çizerin katkısına başvuruyor. Fanzinde yer alan isimler arasında şu sanatçılar bulunuyor:

Devrim Kunter

Biğkem Karavus

Sadi Tekin

Tuğba Turan

Oğuz Demir

Emrecan Doğan

Murat Sayın

Zülfikar Yamaç

Ozan Yüksel

Gizem Şimşek Kaya

Alper Kaya

Kemal Gökhan Gürse

Atilla Kaan Dinç

Atilla Atalay

Münircan Özdemir

Okan Ildız

Deniz K. Üstündağ

İsmail Yamanol

Yaşar Fırat

Deniz Çağlı

Arda Tipi

Bülent Üstün

Eda Erdoğmuş

Ücretsiz ve erişilebilir içerik

Köpke Fanzin, hayvan hakları mücadelesine destek olmak isteyen herkes için ücretsiz olarak sunuluyor. Fanzini okumak ve sanatla hayvan hakları direnişine katkıda bulunmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Yayın ekibinin mesajı

Yayın ekibi, basın bülteninde şu ifadeleri paylaşıyor: “Köpke Fanzin parayla satılmaz, okuduktan sonra bir sokak hayvanını beslemeniz tavsiye edilir.”