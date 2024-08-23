Yazgan, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirterek, iftiralarla hedef alındığını vurguladı.

İddiaları kesin bir dille yalanladı

Eray Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, basında yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade etti. "Bilet" soruşturması kapsamında ifade verdiği iddialarını yalanlayan Yazgan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü veya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir şekilde ifade vermeye çağrılmadığını söyledi. Yazgan, "Bu iddiaların ne olduğunu anlayabilmek adına gerek emniyet gerekse de savcılık nezdinde hakkımda bir soruşturma olup olmadığını sordum ve bu tip bir soruşturma olması halinde ifade vermeye hazır olduğumu yazılı olarak ilettim. Ancak bu tip bir soruşturma olmadığına dair yanıt aldım" dedi.

Galatasaray'dan menfaat sağlamadım

Galatasaray ismini kullanarak herhangi bir menfaat sağlamadığını belirten Yazgan, görev süresi boyunca ve öncesinde de camianın haklarını koruduğunu dile getirdi. "Şunun bilinmesini isterim ki ne görev yaptığım süre boyunca ne öncesinde Galatasaray ismini kullanarak bir kuruş menfaat sağladım. Kimseye de göz yummadım, bu camianın haklarını ahlak sorunu olan insanlara karşı hep savundum, ömrüm yettikçe de savunacağım" ifadelerini kullandı.

İftiralara karşı kararlı duruş

Yazgan, hakkında çıkan iftiraların kendisini karalamaya yönelik olduğunu belirterek, bu tür iddiaların Galatasaray camiasını yıpratmak amacı taşıdığını söyledi. İftiralarla izlenme rakamları peşinde koşanların gerçekleri anlatması gerektiğini vurgulayan Yazgan, bu tür asılsız suçlamalara karşı her zaman mücadele edeceğini belirtti.