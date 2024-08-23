Uzun süreli takip sonucunda operasyon yapıldı

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, ilçede uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen M.Y. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından takibe alındı. Yapılan detaylı incelemeler ve takipler sonucunda, operasyonun şafak vakti gerçekleştirilmesine karar verildi.

1.5 Kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Jandarma ekipleri, M.Y.'nin evinde ve aracında adli arama gerçekleştirdi. Aramalar sonucunda, yaklaşık 1.5 kilogram kokain, eroin, skunk ve esrar maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği düşünülen Türk Lirası, Dolar ve Euro cinsinden yüklü miktarda nakit para da bulundu.

Şüpheli tutuklandı

Operasyon sonrası gözaltına alınan M.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.