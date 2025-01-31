Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlatırken, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan adaylık çıkışı yaptı. YRP’nin kendi adayını çıkaracağını söyleyen Erbakan, “En sonuncudan başlamak gerekirse, cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir. Bununla ilgili hem teşkilatlarımızın hem kurmaylarımızın hem de seçmenin ciddi bir beklentisi ve talebi var” dedi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, moderatörlüğünü Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın yaptığı Ankara Kent Konseyi'nin 'Söz Onda' programında katılımcıların sorularını yanıtladı.

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde adaylığını ilan eden Erbakan, 100 bin imza toplama sürecinde adaylıktan çekildiğini açıkladı ve partisi Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledi. Erbakan, 2028'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise aday olacağını açıkladı.

Erbakan, “Cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir. Bununla ilgili hem teşkilatlarımızın hem kurmaylarımızın hem de seçmenin ciddi bir beklentisi ve talebi var. Bir de burada tabii, bir önceki seçimde biz biliyorsunuz cumhurbaşkanı adaylığından feragat ettik. İmzaların toplanma sürecinde adaylığımızdan çekildiğimizi ifade ettik. Tabii, bir defa daha, bir başka cumhurbaşkanı adayı lehine bizim seçime girmememiz siyaseten de mantıken de uygun olmayacağını düşünüyoruz. İnşallah, bu sefer Yeniden Refah Partisi kendi cumhurbaşkanı adayını gösterecek ve bu adayın da bir partinin genel başkanı olması son derece doğal” ifadelerini kullandı.

“Gazetecilerin tutuklanmaları bir sertlik görüntüsü yaratıyor”

Erbakan, Halk TV'den beş gazetecinin gözaltına alınması ve Suat Toktaş'ın tutuklanması hakkında ise “İzinsiz bir şekilde, gizli bir şekilde bir görüşmeyi kaydedip yayımlamak tabii ki uygun değil, basın etiğine de uymuyor. Ama gazetecilerin de tabii tutuklanmaları bir sertlik görüntüsü yaratıyor. Türkiye'ye yatırımcıların bakışını, Türkiye'deki gençlerimizin geleceğe dair umutlarını, kendi insanımızın dahi Türkiye'ye bakışını olumsuz etkileyen bir tablo olarak karşımıza çıkıyor” yorumunu yaptı.

Özdağ’ın tutuklanmasına itiraz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasını da değerlendiren Fatih Erbakan, tutuklu yargılanma itirazında bulundu. “Bu tür müdahaleler Türkiye'ye olan güveni sarsmaktadır” diyen Erbakan, şunları söyledi:

“Ben tabii uygulamaları son derece sert buluyorum. Burada bir siyasi parti genel başkanı yemekteyken, akşam restorandayken alınıyor, götürülüyor ve tutuklanıyor. Şimdi, davet etseniz gelebilecek durumda adresi belli, genel merkezinin adresi belli. Kendisi davet edilir, ifadesi alınır. Ve tabii, tutuklu yargılamak yerine tutuksuz yargılanması çok daha uygun olurdu.”

“Sürecin yanında değiliz”

İmralı sürecinin bir anayasa değişikliğine dönüştürülmesine karşı olduklarını dile getirdi. Yanında olmadıklarını söylediği süreci “şehitlere ve gazilere yapılan bir saygısızlık olarak” yorumlayan Erbakan, şöyle konuştu:

“Abdullah Öcalan'ın herhangi bir şekilde ev hapsine geçmesi veya serbest kalması şehitlerimizin anısına gazilerimize yapılan bir yanlış olarak bunu değerlendiririz. Bununla beraber tabii bizi aciz gösterecek bir yaklaşım olduğunu daha önce ifade ettik. Yani 'Abdullah Öcalan'dan devlet olarak, millet olarak medet umuyoruz, onun bir çağrı yapmasıyla ancak bu dertten kurtulabileceğiz, 40 sene mücadele ettik silahlı kuvvetlerimizle emniyet teşkilatımızla, devletin bütün kurumlarıyla devlet olarak millet olarak mücadele ettik baş edemedik, Abdullah Öcalan bize bir destek olsun yardımda bulunsun, bu işten bizi kurtarsın' görüntüsünün dediğim gibi bizi aciz göstereceğini ifade etmek isterim.”