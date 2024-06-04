Tohum 3 adlı gösteri, çocukların sanatla yeşeren yeteneklerini ve emeklerini sahneye taşıyacak.

Sanatın tohumları yeşeriyor

Okulun temel felsefesini yansıtan "Tohum" etkinliği, çocukları sanatın birer tohumu olarak görüyor. Sanat eğitimiyle bu tohumları yeşerten ve büyüten okul, çocukları geleceğin yaratıcı bireyleri olarak yetiştiriyor.

Geçmiş yıllardaki başarıları

Geçtiğimiz üç yıl boyunca düzenlenen Tohum gösterileri, öğrencilerin yeteneklerini sergilemeleri için önemli bir platform sağladı. Tohum 1 ve Tohum 2 etkinliklerinde, müzik ve bale eğitimi alan öğrenciler, büyük bir özveriyle hazırladıkları performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattılar.