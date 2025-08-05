

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube arasında imzalanan ek sözleşme protokolü, sendikalar arasında tartışma konusu oldu. Protokol kapsamında enflasyon farkı ödemesi, sosyal denge tazminatı artışı ve sosyal haklarda iyileştirme gibi birçok yeni düzenleme yapılırken, Tüm Yerel Sen Genel Merkez Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, söz konusu kazanımların sahiplenilme biçimine tepki gösterdi.

Erdağ: “Bu kazanımlar örgütlü mücadelenin ürünüdür”

Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, yaptığı açıklamada, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay tarafından atılan adımlar, memur emekçilerin ekonomik ve sosyal haklarının güçlendirilmesi açısından önemlidir. Enflasyon farkı olarak 3 bin TL ödeme yapılması, Sosyal Denge Tazminatı’nın 23 bin TL’ye çıkarılması, yangın riski taşıyan birimlere risk primi uygulaması ve ebeveyn izni gibi sosyal hakların genişletilmesi; örgütlü mücadele ve kurum içi görev bilincinin sonucudur” ifadelerini kullandı.

Erdağ, bu kazanımların yalnızca masa başı görüşmelerle değil, aynı zamanda belediye yönetiminin emek odaklı yaklaşımı sayesinde hayata geçirildiğini vurguladı.

“Bazı yapılar emekçilerin iradesini yok saydı”

Tüm Bel-Sen’i eleştiren Erdağ, geçmiş sözleşme süreçlerinde emekçilerin haklarının korunamadığını ve emekçilerin sandıktaki iradesinin yok sayıldığını belirtti. Açıklamasında, “Geçmişte emekçilerin en temel haklarını bile koruyamayan yapılar, bugün gelinen tabloyu kamuoyuna kendi başarılarıymış gibi sunmaya çalışıyor. Bu samimiyetsiz bir yaklaşımdır. Sayın Cemil Tugay’ın tamamen kendi inisiyatifiyle hayata geçirdiği bu iyileştirmeleri örgütsel kazanım gibi lanse etmek, gerçekle bağdaşmaz” dedi.

“Hak reklamla değil, alın teriyle kazanılır”

Erdağ, açıklamasının devamında, “Emekçiler çok iyi bilir ki gerçek mücadele sandıkta başlar, kazanım sahada elde edilir. Hak, reklamla değil alın teriyle kazanılır. Toplu sözleşme masasında sessiz kalanlar, bugün kazanım hikâyeleri anlatamaz. Biz, emeğin gücüne ve emekçinin iradesine inanarak yol yürümeye devam edeceğiz. Hiçbir güç, emeğin gerçek sahiplerinin mücadelesini gölgeleyemez” şeklinde konuştu.