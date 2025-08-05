Dostluk, empati ve hayata farklı pencerelerden bakmanın işlendiği filmde Haluk Bilginer, yaşam dolu ama fiziksel engellerle mücadele eden bir karaktere hayat verirken, Feyyaz Yiğit ise ona alışılmışın dışında bir bakış açısı kazandıran enerjik bir karakteri canlandıracak.

Hedef 2026 vizyonu

Yapım ekibinden alınan bilgiye göre, çekimler sadece Bebek’le sınırlı kalmayacak; İstanbul’un birçok farklı semtinde devam edecek. “Can Dostum”un 2026 yılı içinde sinemaseverlerle buluşması planlanıyor. Yönetmen koltuğunda ise henüz ismi açıklanmayan deneyimli bir isim oturuyor.

Yapımcılar, filmin izleyicilere hem bol kahkaha hem de duygusal anlar yaşatacağına vurgu yaparken, proje şimdiden sinema dünyasında büyük merak uyandırdı.