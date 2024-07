Etimesgut'ta düzenlenen bir toplantıda konuşan Beşikçioğlu, "Bizim barınaklarımız artık bir rehabilitasyon merkezine, bir eğitim merkezine dönüşecek. Sokak hayvanları, belediye görevlisi olarak barındırılacak" ifadelerini kullandı. Hayvanseverlerin katıldığı toplantıda, Beşikçioğlu, Etimesgutlulara çağrıda bulunarak, köpeklerin belediye tarafından toplanmayacağını, bu hayvanların gönüllüler tarafından getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Eski yönetimin hesapları inceleniyor

Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde geçmiş döneme ait hesapların incelendiğini ve bu süreçte müdürün görevden alındığını açıkladı. "Eski yönetim döneminde yapılan harcamaların denetimini sağlıyoruz. Son 6 ayda Veterinerlik Müdürlüğü'nün harcadığı 12 milyon TL'nin nerelere gittiğini sorguluyoruz. Şeffaflık ve dürüstlükten yanayım" dedi.

Eğitim ve işbirliği

Ayrıca, sokak hayvanlarıyla ilgili yasaların TBMM'den geçmesinin ardından, Beşikçioğlu, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile işbirliği yapacaklarını duyurdu. Bu işbirliği sayesinde, ilçedeki hayvanların sağlık ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. "Ankara Üniversitesi’nin bilgi birikimi bizimle olacak. Saldırgan hayvanların da tıpkı ilçemizin dönüşümü gibi dönüşeceğini umuyorum" dedi.

Erdal Beşikçioğlu, hayvanların yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu can dostları için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Her bir can dostu sever bunu görecek" şeklinde konuştu