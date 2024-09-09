Balıkesir’in Erdek ilçesinde yaşanan dehşet verici bir olay, ilçe sakinlerini şoke etti. Sahil Çuğra Mevkii Mahallesi 5065. Sokak’ta, eski eşi tarafından bıçaklanan bir kadın hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis tarafından aranıyor.

Bıçaklama olayı

Edinilen bilgilere göre, S.A. isimli şahıs, boşandığı eski eşi Y.Y.’nin evine gitti. S.A., burada Y.Y.’yi karnından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Şiddetli şekilde yaralanan Y.Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne taşındı. Hastanede tedavi altına alınan Y.Y.’nin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Yaralı kadının tedavisi sürüyor

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, kaçan şüpheli S.A.’yı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Erdek’teki güvenlik güçleri, S.A.’nın izini sürerek olayı aydınlatmaya çalışıyor. Sağlık ekipleri ise yaralı kadının tedavisini sürdürüyor.