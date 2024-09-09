Beyoğlu’nda korkunç bir olay yaşandı. Şehit Muhtar Mahallesi'nde bulunan bir otelin 1. katındaki odasında yaşanan tartışma, şiddetli bir kavgaya dönüştü. Mehmet E. adlı bir erkek, yabancı uyruklu sevgilisi Maıa A.’yı ağır şekilde darp ederek, kadın ağır yaralanmasına neden oldu. Maıa A., hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Olayın gelişimi

Saat 13.30 sıralarında gerçekleşen olayda, Mehmet E. ve Maıa A. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Otel görevlilerinin uyarılarına rağmen tartışma şiddetli bir hal aldı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet E., hatırlayamadığı bir cisimle Maıa A.’ya vurdu. Kadın aldığı darbelerle yere düşerken, Mehmet E. olay yerinden kaçtı.

Şüpheli yakalandı

Otel çalışanı Hakan Karaçam, şüpheli Mehmet E.’yi kaçarken fark etti ve peşinden koşarak yakaladı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek Maıa A.’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Maıa A. kurtarılamadı. Öte yandan olayın yaşandığı otel mühürlendi.

Otel çalışanının açıklamaları

Otel çalışanı Hakan Karaçam, yaşananları şu şekilde aktardı: “Tartışma sesleri üzerine odanın önüne gittim. Kadının bağırışları arttı. Adam bana 10 dakika içinde çıkacağını söyledi, ben de onayladım. Bir süre sonra içeriden ses gelmeyince, kameradan izleyip adamın odadan çıkışını gördüm. Kapının önünde yakaladım ve hemen 112’yi aradım. Kadını kanlar içinde yerde yatarken gördüm.”

Hakan Karaçam tarafından yakalanan Mehmet E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.