Balıkesir'in Erdek ilçesinde, deniz kenarındaki özel bir işletmede meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Yangının sebebi bilinmiyor

Seyit Gazi Tepesi mevkiindeki deniz kenarındaki işletmede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin hızla yayılması, bölgedeki vatandaşlarda büyük bir endişe yarattı.

Kontrol altına alındı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek Grup Amirliği tarafından olay yerine hızla intikal eden ekipler, yangına müdahalede bulundu. Yapılan müdahaleyle birlikte yangın kontrol altına alındı. Ancak, soğutma çalışmaları devam ediyor.