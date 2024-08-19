Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesi yönündeki çalışmalar, iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yeni düzenlemelerin maaşlara nasıl yansıyacağı ve çalışma saatlerindeki değişikliklerin diğer etkileri hakkında Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz’ın açıklamaları, birçok sorunun cevabını veriyor.

Haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesi planlanıyor

Çalışma saatlerinin haftalık olarak 45 saatten 40 saate indirilmesi planlanıyor. Bu değişiklik, hem kamu hem de özel sektördeki işçileri etkileyecek. Şu anda kamu sektöründe haftalık 40 saat, özel sektörde ise 45 saat çalışma düzeni uygulanıyor. Deniz İş Kanunu’na göre haftalık çalışma saati ise 48 saat olarak belirlenmiş durumda.

Yeni düzenlemenin, Deniz İş Kanunu’ndaki 48 saatlik sürenin ve özel sektördeki 45 saatlik sürenin 40 saate düşürülmesini öngördüğü belirtiliyor. Ayrıca, mevcut İş Kanunu’nun çeşitli düzenlemelerle sadeleştirilerek Türk İş Kanunu adı altında birleştirilmesi bekleniyor.

Haftalık izinler değişecek mi?

Özel sektörde haftalık 45 saat çalışmanın ardından bir günlük izin hakkı bulunuyor. Yapılacak düzenlemeyle, haftalık çalışma saatlerinin 40 saate düşürülmesi durumunda, bu izin hakkının nasıl şekilleneceği henüz netleşmiş değil. Ayrıca, haftada 4 gün çalışma ve 3 gün tatil uygulaması gibi esnek çalışma modelleri de gündemde. Bu modelde, günlük çalışma süresi 7,5 saat olarak belirlendiğinde, haftalık toplamda 30 saat çalışma söz konusu olacak.

Maaşlara etkisi ne olacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz’a göre, çalışma saatlerinin kısaltılması maaşlarda doğrudan bir değişikliğe yol açmayacak. Dünyada bazı ülkelerde uygulanan 4 gün çalışma ve 3 gün tatil düzenlemeleri, ülkemizde de benzer şekilde uygulanabilir. Ancak, bazı işverenlerin bu düzenlemeyi maaşları kısıtlama bahanesi olarak kullanmaları durumunda, ciddi para cezaları ile karşılaşmaları olasıdır. İşverenlerin bu tür uygulamalara yönelmesi durumunda, hukuki yaptırımlar devreye girebilir.

Birden fazla işte çalışmak mümkün mü?

Yeni düzenlemeyle birlikte, haftalık çalışma saatlerinin kısalması özel sektörde birden fazla işte çalışmayı mümkün kılabilir. Çalışanlar, tam zamanlı bir işte çalışırken, kısmi zamanlı bir işte de görev alarak gelirlerini artırabilirler. Bu durum, esnek çalışma modellerinin yaygınlaşması ve bireylerin gelir seviyelerini yükseltmeleri açısından fırsatlar sunabilir.