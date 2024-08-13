Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir araç refüjü aşıp takla attı. Kazada iki kişi hafif yaralanarak mucizevi bir şekilde kurtuldu.

Kazanın detayları

Erdek'in girişindeki Murat Bayırı Caddesi'nde, Bandırma yönünde seyreden 10 SR 405 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşan ve karşı şeride savrulan araç, büyük bir gürültüyle takla attı. Olay yerine hızla intikal eden 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, yaralılara müdahale etti.

İnceleme başlatıldı

Kazada araç içinde sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yaralılar, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kısa bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, normale döndü. Yetkililer, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.