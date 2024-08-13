İzmir’in Karabağlar ilçesindeki Uzundere Mahallesi, 300 yıllık Tahtacı Alevi Türkmen kültürünü koruyan bir köy olmasına rağmen, Süleymancılar Cemaati tarafından inşa edilen kaçak bir Kur'an kursu ve öğrenci yurdunun tehdidi altında. Köy sakinleri, bu yapının inşasına karşı yoğun bir tepki gösteriyor.

Köylüler tepkili: “Kur'an Kursu istemiyoruz”

Köy halkı, kaçak olarak inşa edilen kursta ve yurdun, yörelerinin kültürel yapısına zarar vereceği endişesini taşıyor. “Köyümüzde Kur'an kursu istemiyoruz” diyen sakinler, bu yapının asimilasyon amaçlı olduğunu ve kasıtlı bir şekilde köylerine inşa edildiğini belirtiyor. Karabağlar Belediyesi, yapıya üç kez ceza kesip yıkım kararı almasına rağmen, AK Parti'li bir meclis üyesinin çağrısıyla toplanan kalabalık, yıkımı engellemeyi başardı. Yıkım günü güvenlik güçlerinin alana gönderilmemesi sebebiyle işlemler gerçekleştirilmedi.

Hukuk ve yerel yönetimler karşı karşıya

Köy sakinlerinin yanı sıra hukuk ve yerel yönetimler de bu durum karşısında bölünmüş durumda. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yasal süreçlerin devam ettiğini ve hukuka uygun hareket ettiklerini ifade ederken, köylüler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, bu kaçak yapılanmanın köylerinin sosyal ve kültürel dokusuna zarar vereceğini vurguluyor. Olayın, hem toplumsal huzuru hem de hukukun üstünlüğünü tehdit eden bir durum olduğu belirtiliyor.