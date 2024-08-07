Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Arif Kalıpsızoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Bandırma yönünde seyir halinde olan ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı ve olay yerinden geçen diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor

Kaza sonrası olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. İlk müdahalesi yapılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın nedeni ve ayrıntıları hakkında kapsamlı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.