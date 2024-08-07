Türkiye Barolar Birliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2 Ağustos 2024 tarihinde aldığı Instagram yasağı kararına karşı dava açtı. Barolar Birliği, BTK'nın yetkisini gerekçe göstermeden ve keyfi bir şekilde kullandığını belirterek, bu kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması talebinde bulundu.

İfade özgürlüğüne orantısız müdahale

Barolar Birliği'nin yaptığı açıklamada, BTK'nın URL bazlı erişim engeli yerine tüm siteyi engellemesinin ifade özgürlüğü açısından ölçüsüz bir tedbir olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu müdahalenin Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında belirtilen ilkelerle çeliştiği ifade edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ve önemli bir aşama kaydedildiğini duyurdu. Bakan, taleplerin yerine getirilmesi durumunda platformun tekrar erişime açılabileceğini belirtti. Ancak, bu konuda henüz net bir tarih verilmediği ifade edildi.

Yasal sürecin seçenekleri

Türkiye Barolar Birliği'nin açtığı dava, ifade özgürlüğü ve internet erişim hakkı konularında önemli bir yasal mücadeleyi temsil ediyor. Davanın sonucuna göre, Instagram yasağının hukuki temeli ve BTK'nın yetki kullanımı hakkında daha net bir çerçeve çizilmesi bekleniyor.