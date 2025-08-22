Mersin’in Erdemli ilçesinde, 85 yaşındaki Alzheimer hastası Veli Akgül, evinden çıktıktan sonra kayboldu. Ailesi, 2 gündür kendisinden haber alamadıkları babaları için çevreden yardım talep etti.

Çeşmeli Mahallesi’nden Mersin Merkezine Doğru Gitti

Edinilen bilgilere göre, Veli Akgül, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi’ndeki evinden önceki gece saatlerinde ayrıldı. Ailesinin uzun süre kendisine ulaşamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan incelemeler, yaşlı adamın bir akaryakıt istasyonundan gaz aldığı ve ardından Mersin istikametine yöneldiğini gösterdi.

Son Görüldüğü Yer Edip Buran Spor Salonu

Ailenin aldığı bilgilere göre, Akgül en son dün sabah 07.30 civarında Mersin’in Yenişehir ilçesindeki Edip Buran Spor Salonu çevresinde görüldü. Aile, 2 gündür kendisinden herhangi bir iz alamadıklarını belirtti.

Aile Görenlerden Yardım İstedi

Oğlu Musa Akgül, babalarının Alzheimer hastası olduğunu ve kaybolmasının kendilerini endişelendirdiğini belirterek, “Babamız Veli Akgül’den 2 gündür haber alamıyoruz. Lütfen görenler en yakın güvenlik güçlerine veya bize ulaşsın” dedi.

Kayıp Araç Bilgisi

Veli Akgül’ün, sağ aynası olmayan kırmızı Lada marka araçla evden ayrıldığı öğrenildi. Yetkililer ve aile, vatandaşlardan aracın ve yaşlı adamın bulunması için destek bekliyor.