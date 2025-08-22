Muğla’nın Datça ilçesinde, bir köpek kuyuya düşerek mahsur kaldı. Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG AME), kısa sürede bölgeye ulaşarak başarılı bir operasyonla köpeği güvenli bir şekilde kurtardı. Olayda köpeğin herhangi bir yara almaması sevindirici gelişme olarak kaydedildi.

Mesudiye Mahallesi’nde Gerçekleşti

Olay, Datça’nın Mesudiye Mahallesi Karabıyık mevkisinde yaşandı. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki boş kuyuya düşen köpek için yetkililere ihbar ulaştı.

Gönüllüler Operasyonu Başarıyla Tamamladı

Muğla AFAD’dan gelen ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen 4 kişilik Datça birimi ekibi, kuyuya düşen köpeğe hızlı bir şekilde ulaştı ve gerçekleştirdikleri operasyonla onu bulunduğu yerden çıkardı.

Sahiplerine Teslim Edildi

Kurtarılan Alman kurdu cinsi köpek, sağlık durumu kontrol edildikten sonra sahibine teslim edildi. Yetkililer, olayın gönüllülerin hızlı müdahalesi sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sonuçlandığını belirtti.