Galatasaray’ın eski yöneticisi ve iş insanı Erden Timur’un, FBI tarafından ABD’de gözaltına alındığına dair haberler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak Timur, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Gözaltı gibi bir durum hiç olmadı"

Erden Timur, sosyal medyada gözaltına alındığına dair haberleri gördüğünde Fenerbahçe maçını izlediğini belirterek, “NEF Filarmoni Orkestrası için New York’a geldik. ABD’de iş yaptığımız için görevliler, New York Belediye Başkanı Eric Adams’a bağış yapıp yapmadığımızı sordu. Gözaltı gibi bir durum hiç olmadı” ifadelerini kullandı.

Timur’a yönelik gözaltı iddiaları, Lube Ayar’ın kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ayar, Timur’un FBI tarafından New York Havaalanı'nda gözaltına alındığını ve New York Belediye Başkanı Eric Adams’a yönelik bir rüşvet soruşturması kapsamında sorgulandığını iddia etmişti.

Erden Timur, yaptığı açıklama ile bu iddiaları net bir şekilde yalanladı.